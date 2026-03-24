Стильная семья: Сиара и ее муж вместе с детьми побывали на гала-приеме
40-летняя певица Сиара вместе с семьей посетили светское мероприятие в Нью-Йорке.
Сиара ее муж Рассел Уилсон и дети Сиенна и Фьючер присутствовали на 89-м ежегодном гала-вечере Фонда стипендий в области моды в The Glass House в Нью-Йорке.
Певица выглядела стильно в белой рубашке и широких песочных брюках, а у нее на поясе висела черный бейсболка. Сиара распустила волосы и сделала выразительный макияж, а также распустила длинные волосы. Она держала своих детей за руки, позируя перед камерами фотографов.
Ее муж — профессиональный игрок в американский футбол — подобрал лук к образу Сиары. Он также надел белую рубашку, чуть темнее по тону брюки и был в грубых кожаных ботинках на шнуровке.