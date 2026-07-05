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Стильная Сиенна Миллер в брючном костюме и за руку з бойфрендом посетила Уимблдон
Сиенна Миллер и ее возлюбленный Оли Грин посетили шестой день Уимблдонского теннисного турнира.
Соревнования проходят во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне, а покровительницей турнира является принцесса Уэльская Кейт, которая ранее на этой неделе уже посещала турнир.
Сиена Миллер, которая в мае этого года стала мамой в третий раз, родив ребенка от бойфренда, который на четырнадцать лет ее младше, приехала с возлюбленным посмотреть теннис.
Одета актриса была в стильный брючный костюм-тройку, который состоял из обтягивающего жилета, удлиненного жакета и широких брюк, дополнив образ кремовыми босоножками на каблуках. Миллер распустила белокурые волосы, сделав волнистую укладку, надела украшение на шею и солнцезащитные очки в круглой оправе. Образ получился очень стильный.
Ее возлюбленный также был в костюме кремового цвета и черной рубашке, и обут в черные кожаные туфли. У Оли были черные очки от солнца на лице и взъерошенная прическа.
Напомним, на Уимблдоне также побывали бывший премьер-министр Британии Риши Сунак и его жена Акшата.