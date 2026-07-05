Стильная Сиенна Миллер в брючном костюме и за руку з бойфрендом посетила Уимблдон

Сиенна Миллер и Оли Грин / © Getty Images

Реклама

Соревнования проходят во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне, а покровительницей турнира является принцесса Уэльская Кейт, которая ранее на этой неделе уже посещала турнир.

Сиена Миллер, которая в мае этого года стала мамой в третий раз, родив ребенка от бойфренда, который на четырнадцать лет ее младше, приехала с возлюбленным посмотреть теннис.

Сиенна Миллер и Оли Грин / © Getty Images

Одета актриса была в стильный брючный костюм-тройку, который состоял из обтягивающего жилета, удлиненного жакета и широких брюк, дополнив образ кремовыми босоножками на каблуках. Миллер распустила белокурые волосы, сделав волнистую укладку, надела украшение на шею и солнцезащитные очки в круглой оправе. Образ получился очень стильный.

Реклама

Ее возлюбленный также был в костюме кремового цвета и черной рубашке, и обут в черные кожаные туфли. У Оли были черные очки от солнца на лице и взъерошенная прическа.

Напомним, на Уимблдоне также побывали бывший премьер-министр Британии Риши Сунак и его жена Акшата.

Новости партнеров