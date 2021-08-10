Стильная судья: как 28 лет назад Рут Гинзбург принесла присягу

Стильная судья: как 28 лет назад Рут Гинзбург принесла присягу

Рут Бейдер Гинзбург — американский юрист и судья Верховного суда США. Она вошла в историю своей многолетней борьбой за права женщин и стала символом американской поп-культуры.

Ровно 28 лет тому назад, 10 августа 1993 года, она принесла присягу судьи Верховного суда. Назначил ее на пост тогдашний президент США Билл Клинтон. Постоянный комитет по профессиональному правосудию Американской ассоциации юристов оценил Гинзбург самой высокой оценкой для будущего судьи. Она была второй судьей-женщиной на этой посаде и в результате проработала 27 лет.

Рут Гинзбург / Associated Press

В день своей присяги она появилась в стильном клетчатом блейзере, модных очках и с собранными в хвостик волосами. На лацкане ее наряда была небольшая золотая брошка, а в ушах - лаконичные сережки.

Рут Гинзбург / Associated Press

Умерла Рут 18 сентября 2020 года в США на 87-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные раком поджелудочной железы, с которым она боролась с 1999 года.

Рут Гинзбург / Getty Images

Рут Гинзбург / Associated Press

В 2018 году вышел биографический фильм режиссера Мими Ледер "По половому признаку", рассказывающий о жизни Рут Гинзбург. Картина была посвящена 25-летней годовщине ее работы на посту.

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