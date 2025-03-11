Стильно: Дженна Ортега появилась на премьере фильма в костюме в клетку глен от Oscar de la Renta

22-летняя актриса в стильном образе представила ленту, в которой сыграла главную роль.

Дженна Ортега посетила премьерный показ фильма "Смерть единорога", состоявшегося в рамках фестиваля South by Southwest в Остине, штат Техас.

Актриса предстала там в стильном луке. На ней был костюм в клетку глен из осенней коллекции Oscar de la Renta 2025, состоявший из жакета оверсайз с золотыми пуговицами-крестиками и брюк-палаццо.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Костюм Ортега скомбинировала с бордовой рубашкой и на тон темнее атласным галстуком. Обута она была в черные ботильоны на экстремально высоких платформах и шпильках.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Дженна собрала волосы в хвост, сделала макияж с темно-бордовой помадой, синей тушью и мерцающими тенями, а также коричневый маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами от Kendra Scott, а руку – кольцом с большим камнем. На лице у нее были очки в овальной форме.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Напомним, Дженна Ортега в шоколадном платье с откровенным декольте сияла на мероприятии.

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