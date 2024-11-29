Стильные Бекхэмы: Дэвид, Виктория и их дочь Харпер появились на праздничной тусовке

Виктория Бекхэм вчера отметила 10-ю годовщину своего магазина на Довер-стрит, поддержать и поздравить ее приехал муж Дэвид с дочерью Харпер.

13-летняя Харпер была одета в шикарное двубортное шерстяное пальто с серым верхом и мешковатыми джинсами под ним и обута в черные кроссовки.

Дэвид надел двубортное пальто темно-синего цвета и темно-синие брюки в сочетании с черными ботинками. А Виктория выбрала для светского выхода черное кружевное боди, которое она дополнила шикарным свободным смокингом с атласными лацканами и черными расклешенными брюками. У нее были распущены и небрежно уложены волосы и насыщенный макияж в теплых оттенках.

Дэвид и Виктория Бекхэм с дочерью Харпер / Фото: Instagram Дэвида Бекхэма

"Отмечаем 10-летие магазина Victoria's Dover Street. Обожаю то, что вы создали с пространством @roseuniake @victoriabeckham", - подписал кадры, которыми поделился в Instagram Дэвид Бекхэм.

Виктория также опубликовала несколько фотографий, в том числе и ту, на которой запечатлена с дочерью.

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Напомним, недавно мы рассказывали, как дочь Бекхэмов появилась на публике с сумкой за 3 тысячи долларов. Похоже, юная леди любит моду так же, как и ее знаменитая мама.

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер / Фото: Instagram Дэвида Бекхэма

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