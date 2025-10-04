ТСН в социальных сетях

Стильные блондинки: Кэти и Ники Хилтон посетили вместе показ известного бренда

Наряды мамы и дочери были в романтическом стиле и в цветочный принт.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кэти Хилтон и Ники Хилтон

Кэти Хилтон и Ники Хилтон / © Getty Images

Младшая сестра Пэрис Хилтон — светская львица и известная модница Ники Хилтон — посетила Неделю моды в Париже. Компанию знаменитости составила ее не менее известным мама — Кэти.

Вместе они посетили показ новой коллекции весна-лето 2026 бренда Giambattista Valli. Оделись Ники и Кэти в одном стиле — их платья были романтичными и нежными, в элегантный цветочный принт. Ники выбрала платье-жакет с пуговицами, которое дополнила нежными розовыми бабушками украшенными розами, а также сумкой розового цвета. Кэти же носила зеленое длинное платье с рюшей в сочетании с атласными туфлями с цветами и желтой сумкой.

Кэти Хилтон и Ники Хилтон / © Getty Images

Кэти Хилтон и Ники Хилтон / © Getty Images

Это уже второе мероприятие, которео знаменитые родственницы посетили вместе в Париже, ведь ранее в рамках Недели моды в Париже они также были замечены на вечеринке в честь Карла Лагерфельда. Также мероприятие посетила и Пэрис Хилтон.

Кэти Хилтон и Ники Хилтон / © Associated Press

Кэти Хилтон и Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон в красивых платьях (19 фото)

