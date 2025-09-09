Стильные и эффектные: сестры Пэрис и Ники Хилтон поразили образами на музыкальной церемонии

Ники и Пэрис Хилтон / © Associated Press

Красавицы Хилтон — сестры Пэрис и Ники — посетили вместе музыкальную церемонию MTV Video Music Awards 2025, которая прошла в США в воскресенье.

Сестры выглядели гламурно и позировали обнявшись. Пэрис надела в тот день довольно эпатажный наряд, ведь на ней было платье от The Blonds в виде языков огня. Выполнено оно было из черной кожи имело асимметричный подол и линию декольте. Носила это платье голливудская блондинка с плотными колготками черного цвета и туфлями на каблуках. Волосы она собрала в высокий длинный «конский» хвост, дополнила к образу чокер и массивные украшения.

Ники же выбрала более гламурный лук, ведь блистала в голубом платье с разрезами и стразами от Bronx and Banco, которое дополнила босоножками с камнями от Aquazzura и длинными нарощенными волосами.

Затем Пэрис переоделась в платье с бахромой из камней, чтобы выйти на сцену для вручения награды за лучшую песню года.