Стильные и красивые: Оля Цибульская, Валентина Хамайко и Надежда Матвеева посетили фэшн-ивент

Оля Цибульская и Анна Малиновская//Фото Андрей Поддубняк

Реклама

В Киеве состоялась презентация украинской дизайнерской коллаборации MOTRYA & ANNA MALYNOVSKA. Коллекция, получившая название INTEGRITY, посвящена целостности изнутри и снаружи. Она о поддержке и внутреннем единстве, связывающем все части человеческой души в единое целое.

Создатели коллекции— Анна Малиновская и Татьяна Дроздова/Фото Андрей Поддубняк

Новая коллекция/Фото Андрей Поддубняк

Цветовая гамма дропа: пастельно-голубой, розовый, желтый и молочный. Вещи созданы из натуральных материалов и украшены вышивкой. Изюминкой капсулы стал кружевной платок с длинными ремнями.

Фэшн-ивент посетили звездные гости: певица Оля Цибульская, телеведущие Валентина Хамайко и Надежда Матвеева, фитнес-тренер Ксения Литвинова, ведущая и участница первого сезона шоу «Холостяк» Марина Аристова и другие.

Реклама

Ксения Литвинова, Инна Кириченко, Оля Цибульская, Анна Малиновская/Фото Андрей Поддубняк

Ксения Литвинова, Надежда Матвеева/Фото Андрей Поддубняк

Татьяна Богинич, Ксения Литвинова, Анна Малиновская, Татьяна Дроздова, Валентина Хамайко/Фото Андрей Поддубняк

Марина Аристова/Фото Андрей Поддубняк

Коллекцию презентовала персональная стилистка и фэшн-инфлюэнсер Ольга Литвинова. Она рассказала о модных тенденциях, стильных сочетаниях трендовых цветов и фактур, а также продемонстрировала на моделях варианты гармоничного сочетания вещей.

Ольга Литвинова и Алена Ерхова/Фото Андрей Поддубняк

Ольга Литвинова/Фото Андрей Поддубняк

Модератором ивента была автор и ведущая шоу «Ожинове морозиво» — Мирослава Мандзюк.

Мирослава Мандзюк/Фото Андрей Поддубняк

Очаровательную музыкальную атмосферу мероприятия создал скрипач Андрей Таранец.

Андрей Таранец/Фото Андрей Поддубняк

Анна Малиновская, Надежда Матвеева/Фото Андрей Поддубняк

Ксения Литвинова, Татьяна Богинич, Валентина Хамайко/Фото Андрей Поддубняк

Татьяна Дроздова/Фото Андрей Поддубняк

CHANDRA, Евгений Еремин/Фото Андрей Поддубняк

Анжела Чигрин/Фото Андрей Поддубняк

Анна Малиновская с семьей/Фото Андрей Поддубняк

Татьяна Карикова/Фото Андрей Поддубняк

Елена Шершнева, Ксения Виноградова/Фото Андрей Поддубняк

Вита Булана/Фото Андрей Поддубняк

Анна Малиновская, Ольга Литвинова, Татьяна Дроздова, Александра Малиновская/Фото Андрей Поддубняк

Яна Винниченко/Фото Андрей Поддубняк

Маргарита Хилько/Фото Андрей Поддубняк