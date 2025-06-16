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- Шоу-бизнес
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Стильные и красивые: Оля Цибульская, Валентина Хамайко и Надежда Матвеева посетили фэшн-ивент
Звездные красотки пришли на презентацию летней коллекции одежды.
В Киеве состоялась презентация украинской дизайнерской коллаборации MOTRYA & ANNA MALYNOVSKA. Коллекция, получившая название INTEGRITY, посвящена целостности изнутри и снаружи. Она о поддержке и внутреннем единстве, связывающем все части человеческой души в единое целое.
Цветовая гамма дропа: пастельно-голубой, розовый, желтый и молочный. Вещи созданы из натуральных материалов и украшены вышивкой. Изюминкой капсулы стал кружевной платок с длинными ремнями.
Фэшн-ивент посетили звездные гости: певица Оля Цибульская, телеведущие Валентина Хамайко и Надежда Матвеева, фитнес-тренер Ксения Литвинова, ведущая и участница первого сезона шоу «Холостяк» Марина Аристова и другие.
Коллекцию презентовала персональная стилистка и фэшн-инфлюэнсер Ольга Литвинова. Она рассказала о модных тенденциях, стильных сочетаниях трендовых цветов и фактур, а также продемонстрировала на моделях варианты гармоничного сочетания вещей.
Модератором ивента была автор и ведущая шоу «Ожинове морозиво» — Мирослава Мандзюк.
Очаровательную музыкальную атмосферу мероприятия создал скрипач Андрей Таранец.