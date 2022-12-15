Стильные и очень похожи: Ума Турман вышла в свет с младшей дочерью

Актриса обычно хранит свою личную жизнь в секрете, поэтому ее появление с младшей дочерью на публике стало настоящим сюрпризом.

11 декабря в Нью-Йорке состоялся премьерный показ нового бродвейского мюзикла "В джазе только девушки". Постановку посетило много звезд театра и кино, среди которых была и актриса Ума Турман.

На красную дорожку звезда фильма "Убить Билла" вышла со своей 10-летней дочерью Луной Турман-Буссон. Девочка - младшая из троих детей Турман, ведь также она имеет дочь Майю и сына Левона от предыдущего брака с актером Итаном Хоуком.

Актриса надела на мероприятие теплый жакет от Prada, водолазку и юбку. Также на ней были ботинки со звездами, которые сочетались с колготками Луны, ведь на них тоже были звезды. В руке Ума держала сумку, а вот волосы собрала в низкую прическу.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Дочь актрисы надела ботинки от Prada, белое платье и серое пончо. В руке у нее была сумка от Céline.

Ума Турман / Фото: Associated Press

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