Стильные и влюбленные: Кэти Перри сходила в ресторан с Орландо Блумом

Пара сейчас проводит время в Нью-Йорке.

Певица Кэти Перри продемонстрировала образ в стиле 70-х вчера вечером. Звезда ходила в ресторан со своим женихом - актером Орладо Блумом.

На Кэти было длинное коричневое пальто и брюки из денима от бренда Maison Margiela. Дополнили образ певицы и маленькая белая сумка от Charles & Keith. Волосы Кэти распустила, а на лице у нее был нюдовый макияж. Орландо надел в ресторан джинсы, коричневые ботинки и худи. В качестве верхней одежды на актере была удлиненная куртка.

Кэти Перри и Орландо Блум / Getty Images

Напомним, пара вместе с 2016 года и за это время пережила некоторые трудности в отношениях и даже на время расставалась. В 2019 году Кэти и Орландо возобновили роман, обручились, и у них родилась дочь Дэйзи.

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