Стильные, как всегда: звезды сериала "Секс в большом городе" на съемочной площадке

Стильные, как всегда: звезды сериала "Секс в большом городе" на съемочной площадке

В Нью-Йорке очередной съемочный день, и под прицел папарацци попали все актеры будущего сериала And Just Like That... ("И просто так…"), который станет продолжением "Секса в большом городе".

На этот раз Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис снимались на улице в Бруклине. Видимо, в этот раз они были задействованы в какой-то сцене с малярными работами, ведь главная героиня держала в руке валик для покраски. Также актрисы были одеты в удобную одежду, что не очень соответствовало их обычным образам.

Например, Сара Джессика была в белом джинсовом комбинезоне, серой рубашке и гламурных босоножках от бренда Aquazzura на высоком каблуке и со стразами. В руке она держала большой полосатый шоппер, а на шее у звезды был особый золотой кулон в виде штата Нью-Йорк.

Съемки And Just Like That... / Getty Images

Синтия Никсон надела штаны цвета хаки от Madewell, такого же оттенка кроссовки от Reebok, клетчатую рубашку и синюю кофту.

Съемки And Just Like That... / Getty Images

Кристин Дэвис выбрала похожий лук, ведь надела белый комбинезон и кеды, на талии у нее была завязана зеленая толстовка.

Съемки And Just Like That... / Getty Images

Также под прицел папарацци попали и две новые героини - Николь Ари Паркер и Сарита Чоудхури. Николь была одета в шорты и жилетку от бренда Moschino, а также в эффектные высокие сапоги со шнуровкой от этого же бренда. На глазах у актрисы били стильные очки.

Съемки And Just Like That... / Getty Images

А вот Сарита появилась в кадре в более элегантном наряде - брюках шоколадного цвета, коричневой блузе и шелковой накидке, которую надела с поясом. В руке у актрисы была синяя сумка.

Съемки And Just Like That... / Getty Images

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