Стильные красотки: Хайди Клум и София Вергара в эффектных образах приехали на съемки

Коллеги София Вергара и Хайди Клум были запечатлены фотографами по пути на съемки 18-го сезона шоу America's Got Talent.

49-летняя Хайди продемонстрировала образ в длинном голубом шерстяном пальто, надетом поверх бежевого топа, брюках с цветочным принтом и голубых туфлях-лодочках на каблуках. Модель и член жюри проекта уложила свои идеально прямые волосы, надела очки со светлыми стеклами и сделала макияж. В руках у Клум была сумка Christian Dior Book Tote за 3800 долларов, а на шее сверкало скромное колье оттенка металлик.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

50-летняя София Вергара тоже роскошно выглядела. Она была в бежевой рубашке, верхние пуговицы которой расстегнула, брюках хаки и в длинном кожаном плаще, а в руке держала сумку от Christian Dior. Актриса надела большие солнцезащитные очки, сделала макияж с акцентом на губы и красивую укладку волнами, а обута была в замшевые мюли на каблуках.

София Вергара / Фото: Getty Images

Днем ранее, напомним, Хайди Клум и Софию Вергару уже фотографировали в Пасадене, где проходят съемки проекта.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Читайте также: