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Стильные красотки: Пенелопа Круз с бывшей подругой Ди Каприо сходили на шоу Chanel

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
265
Время на прочтение
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Стильные красотки: Пенелопа Круз с бывшей подругой Ди Каприо сходили на шоу Chanel

Пенелопа Крус и Камила Морроне / Фото: Getty Images

В Париже показал свою новую коллекцию весна-лето 2024 французский Модный дом Chanel.

Среди гостей показа были актриса Пенелопа Крус и модель Камила Морроне более широко известна публике, как бывшая девушка Леонардо Ди Каприо.

Камила приехала посмотреть показ в черном твидовом платье-миди Chanel и босоножках с открытыми носами и на каблуках. У нее были распущены и красиво уложены волосы волнами, а на лице макияж в теплых натуральных оттенках.

Пенелопа Крус и Камила Морроне / © Getty Images
Пенелопа Крус и Камила Морроне / Фото: Getty Images

Пенелопа надела белый твидовый костюм Chanel, состоящий из короткого жакета и юбки до колен с пуговицами спереди. Обута Крус была в черные босоножки с открытыми носами, а в руках держала маленькую белую сумку тоже от Chanel.

У Пенелопы в ушах были красивые золотые серьги, макияж на лице и идеально ровные осветленные волосы. Звезда выглядела просто роскошно.  

Пенелопа Крус / © Getty Images
Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что Зендея произвела фурор образом на фэшн-шоу в Париже.

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Дата публикации
Просмотры
265
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