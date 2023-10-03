Стильные красотки: Пенелопа Круз с бывшей подругой Ди Каприо сходили на шоу Chanel

Среди гостей показа были актриса Пенелопа Крус и модель Камила Морроне более широко известна публике, как бывшая девушка Леонардо Ди Каприо.

Камила приехала посмотреть показ в черном твидовом платье-миди Chanel и босоножках с открытыми носами и на каблуках. У нее были распущены и красиво уложены волосы волнами, а на лице макияж в теплых натуральных оттенках.

Пенелопа Крус и Камила Морроне / Фото: Getty Images

Пенелопа надела белый твидовый костюм Chanel, состоящий из короткого жакета и юбки до колен с пуговицами спереди. Обута Крус была в черные босоножки с открытыми носами, а в руках держала маленькую белую сумку тоже от Chanel.

У Пенелопы в ушах были красивые золотые серьги, макияж на лице и идеально ровные осветленные волосы. Звезда выглядела просто роскошно.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что Зендея произвела фурор образом на фэшн-шоу в Париже.

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