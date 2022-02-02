Стильные красотки во Львове: Катя Осадчая в голубом пальто, Екатерина Кухар в белой куртке

Звездные красавицы приняли участие в съемке нового выпуска "Светской жизни" на Галичине.

Катя Осадчая побывала во Львове, где снимала новый сюжет для "Светской жизни". Она взяла интервью у примы-балерины Екатерины Кухар. Они гуляли по городу, а также зашли на мастер-класс по изготовлению свеч.

Катя Осадчая и Екатерина Кухар / Світське життя/Instagram

В кадре ведущая предстала в голубом пальто с поясом, под которым на ней была легкая светлая куртка и черная водолазка и белые брюки. Аутфит она дополнила белой кепкой и черными перчатками.

Катя Осадчая и Екатерина Кухар / Світське життя/Instagram

Балерина предстала в белой длинной куртке, нежно-розовых брюках и бежевой обуви.

На одном из фото Кухар примерила гуцульский национальный кожух.

Катя Осадчая и Екатерина Кухар / Світське життя/Instagram

Ранее Екатерина показала видео из своей прогулки по Львову.

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