Стильные луки и новая прическа: Павел Зибров снялся в фотосете и анонсировал концерт

Народный артист Украины продемонстрировал прекрасное перевоплощение в новой фотосъемке.
Павел Зибров снялся в интересной фотосессии авторства Ларисы Шаталовой и показал, что из этого вышло в Instagram.
"Хочу поделиться фото из фотосессии, которая запала мне в душу. Так много разных сторон открыла", — написал исполнитель в соцсети.
Перед объективами фотокамеры артист предстал в стильных образах. Он примерил классические рубашки — белую и голубую, ретро-рубашку с кружевом-рюшами на груди и манжетах, классический черный костюм, белую футболку и джинсы, свитер и пуловер.
Кроме того, Павел Николаевич продемонстрировал новую стильную прическу, которая ему очень подходит.
Перевоплощение певца очень понравилось его поклонникам, которые не жалели комплиментов для него: "Классные фото", "Ухты", "Очень красивый мужчина! Так держать! И голос волшебный!", "На всех фото вы выглядите прекрасно", "Великолепная фотосессия. Каждое фото по разному классное, различные образы... в общем, Павел Николаевич, вы — огонь".
Кроме того, Зибров анонсировал в соцсети свой концерт, который состоится 21 августа в загородном ресторане KNZS. Он выступит с новой программой "Вуса Бренд". Артист исполнит всеми любимые: "Хрещатик", "Мертві бджоли не гудуть", "Вуса бренда" и многие другие песни в новой танцевальной обработке.
Напомним, недавно Зибров исполнил попурри своих хитов на берегу Днепра.
Читайте также: В фиолетовом костюме и мокасинах со стразами: Павел Зибров празднует день рождения