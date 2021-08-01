Стильные луки и новая прическа: Павел Зибров снялся в фотосете и анонсировал концерт

Стильные луки и новая прическа: Павел Зибров снялся в фотосете и анонсировал концерт

Народный артист Украины продемонстрировал прекрасное перевоплощение в новой фотосъемке.

Павел Зибров снялся в интересной фотосессии авторства Ларисы Шаталовой и показал, что из этого вышло в Instagram.

Павел Зибров / Instagram Павла Зиброва

"Хочу поделиться фото из фотосессии, которая запала мне в душу. Так много разных сторон открыла", — написал исполнитель в соцсети.

Павел Зибров / Instagram Павла Зиброва

Перед объективами фотокамеры артист предстал в стильных образах. Он примерил классические рубашки — белую и голубую, ретро-рубашку с кружевом-рюшами на груди и манжетах, классический черный костюм, белую футболку и джинсы, свитер и пуловер.

Павел Зибров / Instagram Павла Зиброва

Павел Зибров / Instagram Павла Зиброва

Павел Зибров / Instagram Павла Зиброва

Кроме того, Павел Николаевич продемонстрировал новую стильную прическу, которая ему очень подходит.

Павел Зибров / Instagram Павла Зиброва

Павел Зибров / Instagram Павла Зиброва

Перевоплощение певца очень понравилось его поклонникам, которые не жалели комплиментов для него: "Классные фото", "Ухты", "Очень красивый мужчина! Так держать! И голос волшебный!", "На всех фото вы выглядите прекрасно", "Великолепная фотосессия. Каждое фото по разному классное, различные образы... в общем, Павел Николаевич, вы — огонь".

Павел Зибров / Instagram Павла Зиброва

Павел Зибров / Instagram Павла Зиброва

Кроме того, Зибров анонсировал в соцсети свой концерт, который состоится 21 августа в загородном ресторане KNZS. Он выступит с новой программой "Вуса Бренд". Артист исполнит всеми любимые: "Хрещатик", "Мертві бджоли не гудуть", "Вуса бренда" и многие другие песни в новой танцевальной обработке.

Павел Зибров / Instagram Павла Зиброва

Напомним, недавно Зибров исполнил попурри своих хитов на берегу Днепра.

Павел Зибров / Instagram Павла Зиброва

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