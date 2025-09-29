Стильные образы гостей на бьюти-презентации в Киеве

Реклама

В Киеве состоялась первая официальная презентация в Украине Tan-Luxe — культового бренда автозагара с skincare-эффектом от Soulmates. Ивент прошел на 30-м этаже Taryan Towers, откуда открывается невероятная панорама на столицу.

На вечере царила утонченная и одновременно драйвовая атмосфера: живое звучание саксофона дарило нежность и романтику, а ритмичные треки от диджея заряжали энергией.

Мероприятие посетили инфлюенсеры и друзья бренда, которые продемонстрировали стильные образы.