
-
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
257
Время на прочтение
1 мин
Стильные образы гостей на бьюти-презентации в Киеве
Мероприятие состоялось на 30-м этаже, откуда открывается захватывающий вид на столицу.
В Киеве состоялась первая официальная презентация в Украине Tan-Luxe — культового бренда автозагара с skincare-эффектом от Soulmates. Ивент прошел на 30-м этаже Taryan Towers, откуда открывается невероятная панорама на столицу.
На вечере царила утонченная и одновременно драйвовая атмосфера: живое звучание саксофона дарило нежность и романтику, а ритмичные треки от диджея заряжали энергией.
Мероприятие посетили инфлюенсеры и друзья бренда, которые продемонстрировали стильные образы.