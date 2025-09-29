ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
257
Время на прочтение
1 мин

Стильные образы гостей на бьюти-презентации в Киеве

Мероприятие состоялось на 30-м этаже, откуда открывается захватывающий вид на столицу.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Стильные образы гостей на бьюти-презентации в Киеве

В Киеве состоялась первая официальная презентация в Украине Tan-Luxe — культового бренда автозагара с skincare-эффектом от Soulmates. Ивент прошел на 30-м этаже Taryan Towers, откуда открывается невероятная панорама на столицу.

На вечере царила утонченная и одновременно драйвовая атмосфера: живое звучание саксофона дарило нежность и романтику, а ритмичные треки от диджея заряжали энергией.

Мероприятие посетили инфлюенсеры и друзья бренда, которые продемонстрировали стильные образы.

Дата публикации
Количество просмотров
257
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie