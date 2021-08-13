Стильные подруги: Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон на съемках в Нью-Йорке

Стильные подруги: Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон на съемках в Нью-Йорке

Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон были запечатлены папарацци на съемках сериала And Just Like That... в Нью-Йорке.

Двух давних подруг, а именно их актрисы играют в продолжении сериала "Секс в большом городе", запечатлели сидящими на ступеньках. Сара Джессика была в макси-сарафане AVAH RUFFLE STRAP MAXI стоимостью 145 долларов и голубой рубашке из денима.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Этот образ актрисы мы уже рассматривали ранее. Эффектно в этом аутфите выглядели босоножки на платформе и высоких каблуках.

Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон / Getty Images

Ее подруга Синтия Никсон, которая играет роль адвоката Миранды Хоббс, была одета в синюю рубашку и макси-юбку, сочетая наряд с балетками в тон на завязках-лентах, сумкой кросс-боди и большим кожаным рюкзаком коричневого цвета за спиной. Образ актрисы дополнило ожерелье на шее, серьги-висюльки с камнями и насыщенный макияж глаз.

Синтия Никсон / Getty Images

В сериале, напомним, играет также Кристин Дэвис, которая хорошо знакома зрителям за ролью Шарлотты Йорк. А вот Ким Кэтролл в продолжение ленты не пригласили.

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Съемки сериала "And Just Like That ..." (15 фото)

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