Стильные в черных луках: Дэвид и Виктория Бекхэм потусили на вечеринке

Пара провела время на вечеринке по случаю дня рождения их друга. На пати Виктория приехала в черном удлиненном блейзере, черных колготах и туфлях-лодочках из кожи и на каблуках. Ее длинные волосы были распущены и уложены на одну сторону, на лице был макияж, а в руках она держала стакан с напитком.

Ее супруг Дэвид был в черной футболке и черном костюме, а обут в идеально начищенные туфли. У него также была стильная прическа, на кармане пиджака висели очки от солнца, а в руках экс-спортсмен держал стакан с каким-то напитком. Пара позировала для фото рядом и выглядела невероятно стильно.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Недавно, напомним, Дэвид и Виктория всей семьей посещали премьеру документального фильма о футболисте, который называется "Бекхэм". Сериал вышел на стриминге Netflix и состоит из четырех серий.

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