Стильные звезды на премьере фильма о Майкле Джексоне: Джамала в шляпе, Мила Нитич - в полосатом костюме

Джамала и Даниэль Скрипник

В Киеве, в кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver), состоялась премьера долгожданного байопика о короле поп-музыки Майкле Джексоне — «Майкл». Мероприятие посетили Джамала и Мила Нитич, которые продемонстрировали стильные образы.

Джамала появилась в черном костюме, который состоял из жакета оверсайз с золотой пуговицей и красной подкладкой и широких брюк, а также в белом лонгсливе. Лук артистка дополнила черной шляпой и красными остроносыми туфлями. У нее была красивая прическа с локонами, натуральный макияж, золотая цепочка с кулоном на шее и браслеты на руках.

Мила Нитич предстала на ивенте в сером двубортном жакете и таких же брюках-клеш, которые она скомбинировала с черными туфлями и черной сумкой. У певицы были распущенные волосы, нежный мейк, серьги-кольца с камнями в ушах и серебряная цепочка с подвеской в виде сердца на шее.

На ивенте также побывали: Анна Добрыднева, Мишель Андраде, LAUD, OKS, Ульяна Ройс Голубенко, Alice Change, группа The Elliens, оперный певец Юрий Годо, прима-балерина Екатерина Кухар, ведущая Оксана Гутцайт, участницы шоу «Холостяк» Алина Пухальская и Надин Головчук, актрисы Ли Берлинская и Елена Олар.

Особым событием стал перформанс Даниэля Скрипника — украинского художника, в портфолио которого сотрудничество с Джамалой, Тиной Кароль, TVORCHI, Jerry Heil, Ziferblat, а также с мировыми звездами The Weeknd, Billie Eilish и Imagine Dragons.

Накануне ивента Даниэль создал уникальные арт-постеры, которые украсили залы кинотеатра. Во время премьеры он представил перформанс, в котором, сочетая танец и живопись, создал образ культового Майкла.

О фильме

Это история о становлении одного из самых влиятельных музыкантов всех времен — Майкла Джексона. Главную роль в ленте исполнил Джаафар Джексон — племянник Майкла Джексона, что придало истории особую аутентичность и эмоциональную глубину.

Фильм «Майкл» можно посмотреть в украинских кинотеатрах.

