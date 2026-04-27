ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
21
Время на прочтение
2 мин

Стильные звезды на премьере фильма о Майкле Джексоне: Джамала в шляпе, Мила Нитич - в полосатом костюме

Звездные красавицы продемонстрировали стильные образы на ивенте.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Джамала и Даниэль Скрипник

В Киеве, в кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver), состоялась премьера долгожданного байопика о короле поп-музыки Майкле Джексоне — «Майкл». Мероприятие посетили Джамала и Мила Нитич, которые продемонстрировали стильные образы.

Джамала появилась в черном костюме, который состоял из жакета оверсайз с золотой пуговицей и красной подкладкой и широких брюк, а также в белом лонгсливе. Лук артистка дополнила черной шляпой и красными остроносыми туфлями. У нее была красивая прическа с локонами, натуральный макияж, золотая цепочка с кулоном на шее и браслеты на руках.

Джамала

Мила Нитич предстала на ивенте в сером двубортном жакете и таких же брюках-клеш, которые она скомбинировала с черными туфлями и черной сумкой. У певицы были распущенные волосы, нежный мейк, серьги-кольца с камнями в ушах и серебряная цепочка с подвеской в виде сердца на шее.

Мила Нитич

На ивенте также побывали: Анна Добрыднева, Мишель Андраде, LAUD, OKS, Ульяна Ройс Голубенко, Alice Change, группа The Elliens, оперный певец Юрий Годо, прима-балерина Екатерина Кухар, ведущая Оксана Гутцайт, участницы шоу «Холостяк» Алина Пухальская и Надин Головчук, актрисы Ли Берлинская и Елена Олар.

Анна Добрыднева

Виктория Шептиенко и Мишель Андраде

LAUD

OKS

Николай Матросов и Оксана Гутцайт

Alice Change

The Elliens

Алексей Донцов

Мариэтта

Алина Пухальская

Алексей Прищепа

Особым событием стал перформанс Даниэля Скрипника — украинского художника, в портфолио которого сотрудничество с Джамалой, Тиной Кароль, TVORCHI, Jerry Heil, Ziferblat, а также с мировыми звездами The Weeknd, Billie Eilish и Imagine Dragons.

Анна Могир и Даниэль Скрипник

Накануне ивента Даниэль создал уникальные арт-постеры, которые украсили залы кинотеатра. Во время премьеры он представил перформанс, в котором, сочетая танец и живопись, создал образ культового Майкла.

Даниэль Скрипник

О фильме

Это история о становлении одного из самых влиятельных музыкантов всех времен — Майкла Джексона. Главную роль в ленте исполнил Джаафар Джексон — племянник Майкла Джексона, что придало истории особую аутентичность и эмоциональную глубину.

Фильм «Майкл» можно посмотреть в украинских кинотеатрах.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
21
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie