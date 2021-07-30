Стильный и юный: архивное фото Ив Сен-Лорана на парижской вечеринке

В 1957 году 21-летний Сен-Лоран стал главным дизайнером Модного дома Dior, а его весенняя коллекция 1958 года почти наверняка спасла предприятие от финансового краха. Но 1958 год отмечен в биографии дизайнера еще одним событием - он получил модный "Оскар".

На самом деле награда называлась Neiman Marcus Fashion Award и вручалась за выдающиеся заслуги в области моды. Сен-Лоран стал 12-м гражданином Франции, получившим эту награду.

На фото он и еще несколько победителей собрались 30 июля на вечеринке в отеле Plaza-Athenee в Париже. Он был одет в идеально сидевший на нем костюм, белую рубашку и галстук. На глазах у Сен-Лорана был его главный аксессуар того времени - стильные очки.

Ив Сен-Лоран / Associated Press

Ив Сен-Лоран / Associated Press

За наградой молодой дизайнер полетел в Даллас только в начале сентября и это была его первая поездка в США.

Учредили награду Neiman Marcus Fashion Award в 1938 году Кэрри Маркус Нейман и Стэнли Маркус - американские бизнесмены и владельцы сети универмагов Neiman Marcus специализировавшихся на товарах люксового сегмента. Среди лауреатов были кутюрье, дизайнеры, журналисты, производители, а также знаменитости и иконы стиля, такие как Грейс Келли и Грейс Мирабелла (редактор Vogue).

Ранее она вручалась ежегодно, потом начиная с 1969 года награды становились все более прерывистыми: церемонии проводились в 1973, 1979, 1980, 1984, а вот последняя состоялась в 1995 году.

Сама же компания Neiman-Marcus в 2020 году объявила о банкротстве из-за больших долгов.

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