Стильный выход: Милла Йовович мини-шортами от Chanel подчеркнула стройные ноги

Французский Дом моды Chanel представил свою новую круизную коллекцию сезона 2023/24 на шоу в Лос-Анджелесе. Мероприятие посетило много звездных красавиц, среди которых была и Милла Йовович.

Актриса выбрала для своего выхода черно-белый лук. На ней была белая блузка с белым принтом логотипа Chanel, верхние пуговицы которой она не застегнула, и сверкнула черным бюстгальтером. Верх Милла скомбинировала с черными твидовыми мини-шортами, которые подчеркнули ее стройные ноги, и черными капроновыми колготами.

Милла Йовович / Фото: Getty Images

Образ Йовович дополнила черными туфлями на шпильках и небольшой черной сумкой, украшенной жемчугом, на цепочке.

Актриса сделала макияж с черно-розовыми стрелками, в ушах у нее были лаконичные серьги с камнями, а на голове – обруч с жемчугом.

Кстати, Милла впервые посетила ивент с новой прической. Недавно звезда хвасталась фолловерам, как она сама себя подстригла с помощью парикмахерской машинки.

Читайте также: