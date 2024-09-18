Стильный выход: Рене Зеллвегер в черном костюме и лаковых лодочках появилась на публике

Актриса прибыла на звездное празднование 100-летия Джимми Картера в Атланте, которое состоялось во вторник вечером в историческом театре Fox Theatre.

С 1977 по 1981 год Картер — преданный член Демократической партии, гуманист и известный политик — был 39-м президентом Соединенных Штатов. Последние 19 месяцев он находится в хосписе и не появляется на публике с ноября 2023 года. 1 октября 2024 года ему исполнится 100 лет.

Перед концертом 55-летняя Зеллвегер и другие звезды прошли по красной дорожке в театре Fox Theatre. Рене выбрала для выхода в свет черный брючный костюм в тонкую полоску, дополнив образ классическиим туфлями-лодочками на каблуках из лаковой кожи.

Рене Зеллвегер / Фото: Getty Images

Светлые волосы актриса собрала в хвост, ее лицо выглядело идеально гладким, а макияж был минималистичным.

В жизни актрисы был период, когда она появилась на публике с измененным до неузнаваемости лицом. А некоторое время спустя выступила с громким заявлением в интервью, сообщив, что является противницей омолаживающих процедур.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Читайте также:

Светские выходы Рене Зеллвегер (20 фото)