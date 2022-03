Стинг передаст прибыль от релиза песни Russians пострадавшим от войны украинцам

Артист активно поддерживает украинцев и помогает финансово.

После нападения России на Украину британский музыкант Стинг решил выразить свою поддержку украинцам и исполнил песню Russians, которая была написана им в 1985 году для дебютного альбома The Dream of the Blue Turtles.

"Я очень редко пел эту песню за много лет, прошедших с тех пор, как она была написана, потому что я никогда не думал, что она снова будет актуальна", - сказал 70-летний артист фанатам в видео в Instagram 5 марта.

После этого артист заявил, что больше не будет выступать для российских олигархов, а также пожертвовал деньги для помощи пострадавшим. Теперь же издание Rolling Stone сообщает, что Стинг решил перевыпустить песню Russians, а вырученные деньги тоже передаст на помощь.

В записи песни участвовал виолончелист Рамиро Белгардт со Стингом на вокале и гитаре. Продюсировал песню Мартин Кирзенбаум.

