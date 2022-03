Стинг заявил, что больше не будет давать концерты для российских олигархов

Стинг / Associated Press

Несмотря на то, что на частных концертах артисту платили миллиарды долларов, он заявил, что больше для российских богачей не будет играть, тем более для тех, кто имеет отношение к режиму Путина.

Недавно британский певец Стинг публично поддержал Украину и исполнил свою легендарную песню Russians, написанную им еще в 1985 году для его дебютного альбома The Dream of the Blue Turtles. Тогда он сказал, что никогда не думал, что эта песня снова будет актуальна.

Теперь артист снова высказался по поводу войны в Украине и заявил, что больше не будет выступать для российских олигархов, сообщает издание The Mirror.

"Ни один олигарх в Британии, России или где-нибудь не в том положении, чтобы заказывать концерт, свадьбу или вечеринку. Эти дни прошли", — сказал Стинг.

Также пресс-секретарь Стинга добавил, что исполнитель "ошеломлен" вторжением России в Украину и не будет выступать ни для кого, связанного с режимом Путина. Ранее, напомним, Стинг выступал на свадьбе сына российского магната Михаила Гуцериева - Саида, за что ему тогда заплатили миллиард долларов. На этом праздновании также выступала и певица Дженнифер Лопес.

