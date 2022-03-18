Стивен Спилберг пожертвовал миллион долларов на помощь Украине

Стивен Спилберг и его супруга Кейт Кэпшоу пожертвовали 1 миллион долларов на поддержку гуманитарной помощи в Украине после вторжения России.

Через свой благотворительный фонд Hearthland Foundation Спилберг и Кэпшоу выделили деньги нескольким организациям в Украине и за ее пределами, в том числе Польскому Красному Кресту, Польской гуманитарной акции, Всемирной центральной кухне, Обществу помощи евреям-иммигрантам и Фонду неотложных действий, сообщает Variety.

После того, как нападение России на Украину привело к перемещению более миллиона беженцев, голливудские звезды взяли на себя обязательство собрать средства и повысить осведомленность, чтобы помочь нуждающимся.

Стивен Спилберг с женой Кейт Кэпшоу / Associated Press

Ранее в этом месяце Мила Кунис, родившаяся в Украине, и ее муж Эштон Кутчер запустили кампанию GoFundMe , чтобы собрать 30 миллионов долларов на помощь украинским семьям и уже собрали эту сумму, повысив теперь свою ставку до 40 миллионов, и сбор продолжается. Также ранее пожертвование сделали актриса Энн Хэтэуэй, и модели Белла Хадид, Мика Арганьярас и Кайя Гербер.

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