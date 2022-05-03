Стоит послушать: 5 польских песен об Украине

Поляки еще давно посвящали композиции украинцам. И продолжают это делать.

В Польше 3 мая празднуют День конституции. Это 231-я годовщина со дня провозглашения первой конституции страны. По этому случаю мы решили сделать подборку польских песен об Украине как знак благодарности польскому народу за их поддержку с первого дня войны, которую развязала Россия против Украины.

Putin

Совсем недавно трек под названием Putin польского исполнителя Cypis взорвал Сеть. Всего через несколько дней реп-композиция с нецензурной лексикой стала трендом в TikTok и попала в чарты Spotify и Apple Music.

Видео на Youtube-канале рэпера достигло более 12 миллионов просмотров.

Музыкант посвятил песню Украине и ее борьбе против российских оккупантов. Он осуждает жестокую войну России на территории Украины и выразил свое негативное отношение к Путину.

Cypis поддерживает Украину, собирает гуманитарную помощь и помогает украинским беженцам.

"Сегодня каждый из нас может оказаться полезным Украине. В рамках акции Protest wyspiewany вы можете помочь подарком, словом или творчеством", — обратился Cypis к полякам.

Mamy siebie/"Ми маємо один одного"

Польский композитор, музыкальный продюсер и дирижер Адам Штаба вместе с оркестром Польского радио в Варшаве недавно представили песню "Ми маємо один одного", которая стала символом поддержки польскими художниками украинского народа. Композицию исполнили на польском и украинском языках.

"Помогаем разными способами, но главное – приложить максимум усилий. Я прислал текстовые сообщения всем артистам, которых больше всего уважал, и они все согласились. Независимо от того, из каких музыкальных миров мы происходим, мы объединились, чтобы нас лучше слышали, чтобы показать единство с украинцами и подбодрить их в несправедливости и страданиях, которые они испытали", — сказал Штаба в эфире "Радио Два".

В записи композиции приняли участие популярные польские артисты, оркестр Польского радио в Варшаве, хор TGD и Польского радио и ритмсекция оркестра Адама Штабы.

Podaj Rękę Ukrainie/"Подай руку Україні"

Польская группа Tarakа создала песню Podaj Rękę Ukrainie/"Подай руку Україні", которую посвятила Революции Достоинства в Украине. Кстати, с этим треком музыканты выступили на сцене "Евромайдана" в Киеве.

В клипе показаны ошеломляющие кадры противостояния на улице Грушевского и миллионных митингов на Евромайдане.

Тогда самые большие польские каналы и радиостанции одновременно в своих эфирах транслировали эту композицию.

Группа Tarakа даже выпустила благотворительный альбом "Подай руку Україні", который продавали по всему миру. Вырученные деньги от продажи дисков ушли на поддержку семей пострадавших активистов Евромайдана.

O tobie myślę w zimną noc/"Про тебе думаю в холодну ніч"

Легендарная польская рок-группа "Будка суфлера" выпустила клип на песню O tobie myślę w zimną noc ("Про тебе думаю в холодну ніч"), посвященную Украине. В ней речь идет о любви на фоне войны России против Украины.

"Война – это невероятно жестокая вещь. Это меняет все и всех. Она бессильна только против любви. Это также изменило наши музыкальные планы", – сказали польские рокеры.

Клип сняла украинка Ирина Фролова, в котором снялись беженцы из Украины.

Hej, Sokoły!/"Гей, соколи!"

В 1999 году саундтреком к польскому фильму "Огнем и мечом" режиссера Ежи Гоффмана стала песня Hej Sokoły/"Гей, соколи!"

В ней рассказывается о казаке, который уехал на чужбину и тоскует по Родине и девушке. Песня получила большую популярность во время советско-польской войны, когда боевые действия велись и на западе Украины.

Есть разные версии того, кто на самом деле автор композиции. Одни говорят, что это польско-украинский поэт Томаш Падура, живший в XIX веке в Украине. Хотя польско-украинский дуэт ученых Ольга Харчишина и Богдан Гальчак опровергают эту версию.

Они также ставят под вопрос версию о том, что автором песни является польский композитор словацкого происхождения Мацей Каминский.

По словам исследователей, песня "Гей, соколи!" возникла в среде поляков-переселенцев из Украины в Польшу в середине ХХ века. В ней использована текстовая канва польской песни с XIX века — Żal za Ukrainą, которая дополнена новым зачином и припевом.

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