Стояли на голове, ели котлетки с гречкой и игрались машинками: Ксения Мишина и Анна Саливанчук пошли в садик

Звездные красавицы – Ксения Мишина и Анна Саливанчук – решили снова погрузиться в детство и посетили садик для взрослых. Несмотря на выходной день, они без опозданий прибыли в заведение, чтобы начать и провести день так, как это было с ними много лет назад.

Ксения Мишина

Анна Саливанчук

Компанию актрисам составили ведущий Вячеслав Соломко, радиоведущая и паблик-тренер Юлия Крауз, фитнес-тренер Сергей Шеремета и бизнес-леди Эльмира Мехтиева.

Первой на пороге сада появилась Анна Саливанчук. Она по-детски радовалась, когда нашла свой шкафчик для вещей с ее наклеенным фото на дверце. Вячеслав Соломко тоже нашел свой шкафчик с фотографией. "Все "дети" как "дети" на фото – Ксения Мишина с собачкой, Аня Саливанчук – просто красивая. А я на фото с бокалом – уже с утра употребляю какие-то напитки! Надеюсь, что это не алкоголь", – сказал ведущий.

Вячеслав Соломко

Между прочим алкоголя на мероприятии не было вообще – только апельсиновый сок, чистая вода и чай.

Вячеслав Соломко

Идея устроить детский сад для взрослых пришла блогеру и участнице проекта "Супермама" Юлии Кичили.

"Идея родилась спонтанно, когда мои подписчики начали говорить нам, как мечтают провести хотя бы день в нашем детском садике, – говорит владелица сети садов HELLO, KIDS и "супермама" Юлия Кичила. – Говорили о том, как им досадно, что такого детского саду не было в их детстве. Некоторые даже говорили, что возможно их судьба сложилась бы более удачно, если бы в детстве они имели такое детское заведение хотя б на несколько часов".

Ксения Мишина и Юлия Кичила

Традиционный день в детском саду начинается с переодевания и утренней зарядки. У взрослых тоже была возможность переодеться, используя персональный шкафчик – и почти все это сделали.

В спортивной форме и без обуви они отправились на занятия по йоге. Самой гибкой оказалась Ксения Мишина, которая не только выполнила все асаны, но и стала в штангу на голове. И конечно – сорвала восторженные аплодисменты "одногруппников".

Ксения Мишина, Вячеслав Соломко, Сергей Шеремета

Ксения Мишина

Ксения Мишина

Ксения Мишина и Сергей Шеремета

Далее группа пошла на заслуженный завтрак, состоявший из фруктов и панкейков. На обед были вкусные котлетки с гречкой. А чуть позже гости вместе с шеф-поваром сада готовили ПП-брауни без использования сахара.

Ксения Мишина

Звезды радовались, рассаживаясь за маленькими столиками. Кушали блюда, беря в руки миниатюрные детские нож и вилку. Сергей Шеремета требовал добавки гречки, а Вячеслав Соломко спросил: "А компот?"

Вячеслав Соломко

"Я даже не ожидала, что взрослым и звездным гостям так понравится быть детьми, – говорит Юлия Кичила. – Особенно трогательным моментом было, когда звезды открыли и прочитали письма, которые им написали 3-6-летние воспитанники садика. Мне кажется, некоторые даже заплакали. Настолько мы сегодня все уязвимые! Неопределенность, опасность для жизни, непростая военная обстановка – выбивают у всех нас "почву под ногами". Мы стараемся искать поддержки у психологов и наставников и держать оптимистичный настрой, но не всегда это удается. А когда мы снова маленькие – даже на несколько часов, можно не думать об этих сложностях и почувствовать детскую легкость".

Вячеслав Соломко

Вячеслав Соломко и Анна Саливанчук

Сергей Шеремета и Эльмира Мехтиева.

Вячеслав Соломко и Анна Саливанчук

Юлия Кичила и Анна Саливанчук

Ксения Мишина

Ксения Мишина

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