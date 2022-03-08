"Я стою с Украиной": Энн Хэтэуэй сделала пожертвование и призвала поклонников присоединиться к ней

"Я стою с Украиной": Энн Хэтэуэй сделала пожертвование и призвала поклонников присоединиться к ней

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй поддержала Украину и наш народ публикацией в своем Instagram.

"Мир – это право человека. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в пожертвованиях @redcrossukraine, @unicef и @savethechildren (и/или везде, где вы можете).

Я посылаю свои постоянные искренние молитвы народу Украины.

#Я стою с Украиной", - написала актриса.

Очень многие звезды поддерживают Украину и наш народ. Виктория и Дэвид Бекхэмы написали сегодня, что делают пожертвования и призывают других помогать украинцам, а украинская певица Мика Ньютон, которая живет в США, написала, что создает фонд для поддержки онкобольных, которые потеряли все и все еще нуждаются в лечении в Украине во время войны.

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