"Странно видеть меня вне праздничного сезона": Маколей Калкин забавно пошутил на церемонии "Золотой глобус"

Маколей Калкин / © Getty Images

Реклама

Выйдя на сцену, он упомянул культовый фильм 90-х «Один дома», который сделал его знаменитым на весь мир и перед тем, как вручить награду за «Лучший сценарий к фильму» сказал:

«Спасибо. Я знаю, что странно видеть меня вне праздничного сезона — но, как ни странно, я существую круглый год», — пошутил актер, сыгравший Кевина Маккалистера.

Маколей Калкин / © Getty Images

Затем Калкин объявил победителя в этой категории — Пола Томаса Андерсона из фильма «Одна битва за другой», — пишет Daily Mail.

Реклама

Появление Калкина на церемонии было хорошо воспринято зрителями, которые выразили ему свою поддержку.

«Мне очень понравилось, что его пригласили выступить», — написал один из пользователей соцсетей, «Ему пора начать работать по-взрослому».

«Я знаю, что он в деле. Приятно снова видеть его в центре событий».

«Я мог бы представить его ведущим игрового шоу».

Реклама

«Было бы очень смешно, если бы кто-нибудь крикнул: „КЕВИН!!!“».

На дорожке Маколей появился со своей невестой и матерью своих детей — Брендой Сонг.

Маколей Калкин и Бренда Сонг / © Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали 12 фактов о фильме «Один дома», которые вас точно удивят.