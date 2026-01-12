- Дата публикации
"Странно видеть меня вне праздничного сезона": Маколей Калкин забавно пошутил на церемонии "Золотой глобус"
На церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась в воскресенье в отеле «Беверли Хилтон», неожиданно появился Маколей Калкин.
Выйдя на сцену, он упомянул культовый фильм 90-х «Один дома», который сделал его знаменитым на весь мир и перед тем, как вручить награду за «Лучший сценарий к фильму» сказал:
«Спасибо. Я знаю, что странно видеть меня вне праздничного сезона — но, как ни странно, я существую круглый год», — пошутил актер, сыгравший Кевина Маккалистера.
Затем Калкин объявил победителя в этой категории — Пола Томаса Андерсона из фильма «Одна битва за другой», — пишет Daily Mail.
Появление Калкина на церемонии было хорошо воспринято зрителями, которые выразили ему свою поддержку.
«Мне очень понравилось, что его пригласили выступить», — написал один из пользователей соцсетей, «Ему пора начать работать по-взрослому».
«Я знаю, что он в деле. Приятно снова видеть его в центре событий».
«Я мог бы представить его ведущим игрового шоу».
«Было бы очень смешно, если бы кто-нибудь крикнул: „КЕВИН!!!“».
На дорожке Маколей появился со своей невестой и матерью своих детей — Брендой Сонг.
