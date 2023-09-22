Странное решение: дочь Майкла Джексона вышла на красную дорожку со своим псом

Для благотворительного мероприятия она выбрала гламурное платье с бисером.

25-летняя дочь Майкла Джексона - Пэрис Джексон - посетила мероприятие в Беверли-Хиллз - Бал имени Элизабет Тейлор по борьбе со СПИДом.

Гала-вечер включал в себя ужин, аукцион в партнерстве с Christie's, а также выступление семикратной обладательницы "Грэмми" Глэдис Найт.

На красную дорожку девушка вышла в гламурном вечернем платье расшитом бисером, с вырезом на груди и одной бретелькой.

Пэрис Джексон / Фото: Associated Press

Также у ее наряда бы высокий разрез на юбке, который открывал ее стройные ноги. Образ Джексон дополнила босоножками на высоких платформах, множеством браслетов на руках, макияжем и объемной укладкой с локонами. В руке она держала клатч бежевого цвета.

Пэрис Джексон / Фото: Associated Press

Однако пришла на это мероприятие Пэрис не одна, а в компании своего пса по кличке Коа. Собака явно была не в восторге, что ее вывели на фотоколл и из-за шума и вспышек камер пряталась за спину хозяйки.

Пэрис Джексон / Фото: Associated Press

Читайте также: