Необычные отжимания: Виктория Бекхэм показала утреннюю зарядку мужа Дэвида

Дизайнер и экс-солистка поп-группы Spice Girls – 49-летняя Виктория Бекхэм – стала часто показывать в своем Instagram мужа Дэвида. Так, она опубликовала видео, на котором Бэкс делает зарядку под бодрую музыку и выполняет необычные отжимания.

"Утренняя тренировка с этой машиной любви", - подписала видео "перчинка". Ее фолловерам очень понравилась эта публикация: "Виктория, вы делает так много для нас", "И снова мы благодарим вас", "Виктория заставляет нас поверить в рождественское чудо", "Этот аккаунт лучше, чем OnlyFans" – написали благодарные поклонники.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм показала детское фото, на котором она запечатлена со своей сестрой Луизой. Девочки в одинаковых розовых платьях и белых гольфах сидят на капоте "Роллс-Ройса".

Виктория Бекхэм с сестрой Луизой / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Читайте также:

Виктория Бекхэм в Нью-Йорке (13 фото)