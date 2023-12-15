Странный дизайн, но красивый оттенок: актриса Эмма Стоун удивила выбором платья

На мероприятии в Лондоне она появилась в платье небесного оттенка от известного бренда.

35-летняя звезда фильма-мюзикла "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун посетила премьеру фильма "Бедняжки", которая на этот раз состоялась в Лондоне. Фильм является экранизацией одноименного романа Аласдера Грея и Эмма в нем исполнила главную роль.

На красную дорожку актриса вышла в бренде Louis Vuitton, с которым уже много лет сотрудничает и является его амбассадором. Изначально контракт о сотрудничестве она подписывала на два года, но в результате его продлили и мы продолжаем видеть ее в платьях от этой французской марки.

Но не все подобранные наряды для Стоун от Louis Vuitton удачные и доказательством тому стало ее появление в Лондоне.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Платье Эммы было просто невероятного небесно-голубого оттенка, который ей очень шел и хорошо сочетался с рыжими волосами, но дизайн платья был немного странным из-за жесткой вставки на подоле юбки, которая ее оттопыривала.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

У этого шелкового платья были тонкие бретельки и глубокое V-образное декольте, закрытое сетчатой прозрачной тканью.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Дополнила она свой наряд накидкой из жатой ткани и с объемными рукавами, в которых также были вставки, придающие им круглую форму.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Накидку она иногда носила спустив с плеч, а иногда надела ее, прикрывая их.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Завершали этот образ босоножки в тон платья, элегантная прическа и украшения в флористическом дизайне.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Также несколькими днями ранее єтот фильм Ємма презентовала в Лос-Анджелесе и, конечно же, снова надела Louis Vuitton. Наряд актрисы имел модный "голый" эффект из-за прозрачных вставок, а шею она украсила чокером-цветком.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

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