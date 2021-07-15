Странный лук и обувь не по размеру: модный провал швейцарской актрисы в Каннах

Странный лук и обувь не по размеру: модный провал швейцарской актрисы в Каннах

21-летняя швейцарская актриса театра и кино Луна Ведлер посетила Каннский кинофестиваль.

Каннский кинофестиваль – это не только киносмотр, но и возможность для звезд показать себя во всей красе в лучших нарядах, и с лучших ракурсов. Но не всем это удается.

Луна Ведлер на фотоколле драматической ленты "История моей жены", где в главной роли снялась Леа Сейду, появилась в очень странном наряде. Девушка вышла к фотографам в оверсайз-блейзере, надетом на голое тело, и широких прозрачных штанах из сетки. Наряд выглядел странно и не очень хорошо сидел на актрисе.

Луна Ведлер / Associated Press

Обула девушка черные босоножки на шпильках, но и здесь случился конфуз: обувь оказалась слишком большой и неудобной. Также аутфит дополняли странные серьги-висюльки в золоте, на лице был натуральный макияж, волосы Луна собрала в низкий пучок и ногти накрасила насыщенным бордовым лаком.

Луна Ведлер / Associated Press

На красной дорожке вечером Луна появилась в асимметричном, разноцветном платье-балахоне с цветочным принтом и этих же босоножках. Волосы собрала не в пучок, а в хвост и надела золотые серьги-кольца. Вместе с ней на дорожку появились: Луи Гаррель, Моника Мех, Гийс Набер, режиссер Ильдико Эниеди и Серджио Рубини.

Луи Гаррель, Моника Мех, Гийс Набер, режиссер Ильдико Эниеди, Луна Ведлер и Серджио Рубини. / Associated Press

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