Странный выбор: Алисия Сильверстоун появилась на публике в полностью прозрачном платье и в высоких трусах

Это был образ, который однозначно привлек внимание.
Американская актриса и ранее фотомодель, которая в начале своей карьеры снималась в музыкальных клипах американской рок-группы Aerosmith, 46-летняя Алисия Сильверстоун, редкий гость на светских вечеринках, однако на этой неделе она появилась на Неделе моды в Нью-Йорке.
Знаменитость посетила показ дизайнера Кристиана Сириано и его новой коллекции весна-лето 2024. Мероприятие прошло отеле Pierre и собрало очень много знаменитостей.
Однако не менее внимания, чем сам показ, привлек внимание наряд Алисии. дело в том, что женщина вышла на публику в полностью прозрачном "голом" платье и без бюстгальтера. Платье-водолазка с асимметричным подолом было выполнено из тонкой сетчатой ткани и украшено большими черными цветами по всей длине и на груди.
Под платьем у нее были только высокие черные трусы из плотной ткани. Дополнила Алисия наряд гламурными босоножками, клатчем и серьгами. Волосы она уложила на один бок и сделала легкий макияж.
На показа Сильверстоун пришла, поскольку уже несколько лет дружит с Сириано. Их дружба началась после того, как они решили воссоздать сцену из фильма 1995 года "Бестолковые" для видео в TikTok. Теперь дизайнер часто называет актрису своей музой.
@aliciasilverstone I finally got Christian in bed.. Happy #FridayThe13th #Clueless @christiansiriano ♬ original sound - Alicia Silverstone
Читайте также: