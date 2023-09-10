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Странный выбор: Алисия Сильверстоун появилась на публике в полностью прозрачном платье и в высоких трусах

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
908
Время на прочтение
2 мин
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Странный выбор: Алисия Сильверстоун появилась на публике в полностью прозрачном платье и в высоких трусах

Алисия Сильверстоун / Фото: Getty Images

Это был образ, который однозначно привлек внимание.

Американская актриса и ранее фотомодель, которая в начале своей карьеры снималась в музыкальных клипах американской рок-группы Aerosmith, 46-летняя Алисия Сильверстоун, редкий гость на светских вечеринках, однако на этой неделе она появилась на Неделе моды в Нью-Йорке.

Знаменитость посетила показ дизайнера Кристиана Сириано и его новой коллекции весна-лето 2024. Мероприятие прошло отеле Pierre и собрало очень много знаменитостей.

Однако не менее внимания, чем сам показ, привлек внимание наряд Алисии. дело в том, что женщина вышла на публику в полностью прозрачном "голом" платье и без бюстгальтера. Платье-водолазка с асимметричным подолом было выполнено из тонкой сетчатой ткани и украшено большими черными цветами по всей длине и на груди.

Алисия Сильверстоун / © Getty Images
Алисия Сильверстоун / Фото: Getty Images

Под платьем у нее были только высокие черные трусы из плотной ткани. Дополнила Алисия наряд гламурными босоножками, клатчем и серьгами. Волосы она уложила на один бок и сделала легкий макияж. 

Алисия Сильверстоун / © Getty Images
Алисия Сильверстоун / Фото: Getty Images

На показа Сильверстоун пришла, поскольку уже несколько лет дружит с Сириано. Их дружба началась после того, как они решили воссоздать сцену из фильма 1995 года "Бестолковые" для видео в TikTok. Теперь дизайнер часто называет актрису своей музой.

@aliciasilverstone I finally got Christian in bed.. Happy #FridayThe13th #Clueless @christiansiriano ♬ original sound - Alicia Silverstone

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Дата публикации
Просмотры
908
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