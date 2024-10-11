Странный выбор: британская певица Талия Сторм вышла на красную дорожку в крохотном бюстье

25-летняя певица Талия Сторм появилась среди гостей на гламурном светском мероприятии в Лондоне - гала-вечер "Элтон Джон: Никогда не слишком поздно", который состоялся в рамках 68-го Лондонского кинофестиваля.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

На красную дорожку девушка вышла в костюме ярко-розового цвета, который был довольно странным выбором, хоть и красиво смотрелся на фигуре Талии. Костюм состоял из длинной юбки и крохотного бюстье с бантом, которое мало что скрывало на ее теле.

Также певица дополнила свой гламурный образ высокими перчатками и белой шубой в стиле Мэрилин Монро. Волосы она уложила в объемную и немного небрежную прическу, а также сделала очень яркий макияж.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

А буквально несколькими днями ранее Талия блистала на премьере фильма-ужасов Улыбка 2 в Лондоне. Певица выбрала для мероприятия не менее откровенный наряд, ведь у ее платья было очень глубокое декольте с драпировкой.

Талия Сторм / Фото: Associated Press

Сам наряд украшал принт в виде больших цветов, а также банты на плечах.

Талия Сторм / Фото: Associated Press

Подобные образы певица обожает и часто экспериментирует с эффектными платьями и мини-юбками, которые подчеркивают фигуру.

Читайте также:

Образы Талии Сторм (25 фото)