Странный выбор: британская певица Талия Сторм вышла на красную дорожку в крохотном бюстье

Британская звезда посетила гала-вечер в эффектном луке.
25-летняя певица Талия Сторм появилась среди гостей на гламурном светском мероприятии в Лондоне - гала-вечер "Элтон Джон: Никогда не слишком поздно", который состоялся в рамках 68-го Лондонского кинофестиваля.
На красную дорожку девушка вышла в костюме ярко-розового цвета, который был довольно странным выбором, хоть и красиво смотрелся на фигуре Талии. Костюм состоял из длинной юбки и крохотного бюстье с бантом, которое мало что скрывало на ее теле.
Также певица дополнила свой гламурный образ высокими перчатками и белой шубой в стиле Мэрилин Монро. Волосы она уложила в объемную и немного небрежную прическу, а также сделала очень яркий макияж.
А буквально несколькими днями ранее Талия блистала на премьере фильма-ужасов Улыбка 2 в Лондоне. Певица выбрала для мероприятия не менее откровенный наряд, ведь у ее платья было очень глубокое декольте с драпировкой.
Сам наряд украшал принт в виде больших цветов, а также банты на плечах.
Подобные образы певица обожает и часто экспериментирует с эффектными платьями и мини-юбками, которые подчеркивают фигуру.
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