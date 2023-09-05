Странный выбор: Эмма Коррин пришла на мероприятие в зеленых трусах и капроновых колготках

Хоть наряд и немного необычный, но на все сто процентов соответствует стилю знаменитости.

Британская актриса Эмма Коррин, которая прославилась благодаря роли принцессы Дианы в сериале "Корона", прибыла в Италию. Звезда не вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля, но посетила вечеринку бренда Miu Miu под названием Women’s Tales и и закрытый ужин в Ca’ Corner della Regina, которые состоялись в рамках этого мероприятия.

Наряд Эмма выбрала смелый и экстравагантный, поскольку надела трикотажный комплект из коллекции осень-зима 2023. На девушке был зеленый кардиган на пуговицах и трусы, которые она сочетала с черными колготками, белой футболкой и солнцезащитными очками.

Также актриса в руке держала маленькую черную сумку-хобо, обула коричневые туфли с тиснением, а также надела пару золотых сережек. Волосы она коротко остригла.

Эмма Коррин / Фото: Getty Images

Но появляется в подобном луке она не впервые. В гламурных трусах и колготках от Miu Miu она дефилировала на подиуме в Париже 7 марта 2023 года во время показа коллекции осень-зима 2023-2024.

Эмма Коррин / Фото: Getty Images

Помимо нее мероприятие Miu Miu в Италии посетила м Сидни Суини из "Белого лотоса", но на ней было очень гламурное розовое платье с корсетным верхом и стразами на декольте.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

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