Странный выбор: итальянская певица приехала на кинофестиваль в наряде с торчавшими "сосками"

Звездные красотки, чтобы привлечь к себе внимание, выбирают провокационные луки.
На юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль прибыло много звездных красавиц. Наше внимание среди всех привлекла итальянская певица Малика Аян. Фотографы запечатлели ее на пирсе отеля Excelsior.
Малика выбрала для своего появления довольно странный наряд. На ней был костюм коричнево-черного цвета, украшенный деталями, имитирующими торчащие соски.
Свой лук Аян дополнила такими же снимающимися рукавами и серебряными мюлями на шпильках. Скромная короткая прическа и черные очки завершили образ певицы.
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