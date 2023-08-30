Странный выбор: итальянская певица приехала на кинофестиваль в наряде с торчавшими "сосками"

Звездные красотки, чтобы привлечь к себе внимание, выбирают провокационные луки.

На юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль прибыло много звездных красавиц. Наше внимание среди всех привлекла итальянская певица Малика Аян. Фотографы запечатлели ее на пирсе отеля Excelsior.

Малика Аян / Фото: Getty Images

Малика выбрала для своего появления довольно странный наряд. На ней был костюм коричнево-черного цвета, украшенный деталями, имитирующими торчащие соски.

Малика Аян / Фото: Getty Images

Свой лук Аян дополнила такими же снимающимися рукавами и серебряными мюлями на шпильках. Скромная короткая прическа и черные очки завершили образ певицы.

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