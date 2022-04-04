"Страшное зверство нелюдей, которое просто не укладывается в голове": Джамала о кровавой трагедии в Буче

Певица шокирована жестокими действиями россиян.
Джамала опубликовала в Instagram ужасные фотографии из Бучи, где русские оккупанты зверски издевались над людьми, пытали, убивали, насиловали женщин и детей.
"Эту кровавую резню мирного населения в Буче мы не простим никогда. Российские солдаты связывали людям руки и стреляли в затылок. Более 340 сломанных жизней... Страшное зверство нелюдей, просто не укладывающееся в голове", — написала певица.
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