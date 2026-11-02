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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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"Страшные" кексы и овощи с собственного огорода: Дэвид Бекхэм приготовил ужин на Хэллоуин

Бывший футболист продемонстрировал свои кулинарные способности во время празднования Хэллоуина.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Associated Press

51-летний Дэвид Бекхэм самостоятельно приготовил праздничный ужин для семьи, а его жена Виктория поделилась кадрами домашних хлопот в Instagram.

Дэвид Бекхэм украшает кексы / © Instagram Виктории Бекхэм

Она опубликовала видео, на которых показала, как муж хозяйничает на кухне. Дэвид взял на себя приготовление праздничного меню: среди блюд были спагетти с мясными фрикадельками, поданные в тыкве, сосиски в тесте в виде мумий, «страшные» шоколадные кексы и овощи, выращенные спортсменом на собственном огороде.

Дэвид Бекхэм испек «мумии» / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм приготовил ужин на Хэллоуин / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм приготовил ужин на Хэллоуин / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм приготовил ужин на Хэллоуин / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм приготовил ужин на Хэллоуин / © Instagram Виктории Бекхэм

Особое внимание привлекли кулинарные эксперименты Бекхэма с тыквой. Футболист подошел к оформлению блюд с фантазией, добавив в семейный ужин атмосферу Хэллоуина. Виктория тем временем снимала мужа и с юмором комментировала его старания.

Дэвид Бекхэм приготовил ужин на Хэллоуин / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм приготовил ужин на Хэллоуин / © Instagram Виктории Бекхэм

А над хэллоуинскими костюмами супруги не стали заморачиваться, а просто надели маски: Виктория — инопланетянина, а Дэвид — Джокера.

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Ранее, напомним, семейство Шварценеггеров вырезало тыквы к Хэллоуину — Арнольд и Патрик показали результат.

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