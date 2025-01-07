Страстно целовались и много смеялись: Тимоти Шаламе пришел на киноцеремонию с Кайли Дженнер

Знаменитая красавица пришла на этом мероприятие как "плюс один" - она сопровождала своего бойфренда Тимоти Шаламе.

Тимоти был среди номинантов в категории "Лучший актер в драматическом фильме" за роль в картине "Полная неизвестность", где сыграл музыканта Боба Дилана.

Поэтому он и Кайли сидели за одним столом с коллегами по этой картине - Эль Фэннинг и Моникой Барбаро. Они много фотографировались, делали селфи смеялись.

Кайли Дженнер, Эль Фэннинг и Моника Барбаро / Фото: Getty Images

На Кайли в тот день было эффектное металлизированное платье с очень глубоким декольте, декором и голой спиной. Это был наряд от Versace из коллекции 1999 года. Образ девушка дополнила укладкой с легкими локонами, нюдовым маникюром и бриллиантовыми серьгами в ушах.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Однако отметим, что на красную дорожку Кайли с Шаламе не вышла. Актер позировал сам демонстрируя наряд от Tom Ford. Интересной и необычной деталью образа актера стал тонкий синий шарф на шее.

Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

Актер и его девушка также не стеснялись демонстрировать чувства на публике и страстно целовались просто за столом.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Напомним, что пара вместе с 2023 года, но свои отношения не комментирует. Их только изредка видят вместе на публике.

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