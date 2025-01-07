Страстно целовались и много смеялись: Тимоти Шаламе пришел на киноцеремонию с Кайли Дженнер

Звезда реалити и основательница невероятно успешной косметической компании - Кайли Дженнер - посетила "Золотой глобус."
Знаменитая красавица пришла на этом мероприятие как "плюс один" - она сопровождала своего бойфренда Тимоти Шаламе.
Тимоти был среди номинантов в категории "Лучший актер в драматическом фильме" за роль в картине "Полная неизвестность", где сыграл музыканта Боба Дилана.
Поэтому он и Кайли сидели за одним столом с коллегами по этой картине - Эль Фэннинг и Моникой Барбаро. Они много фотографировались, делали селфи смеялись.
На Кайли в тот день было эффектное металлизированное платье с очень глубоким декольте, декором и голой спиной. Это был наряд от Versace из коллекции 1999 года. Образ девушка дополнила укладкой с легкими локонами, нюдовым маникюром и бриллиантовыми серьгами в ушах.
Однако отметим, что на красную дорожку Кайли с Шаламе не вышла. Актер позировал сам демонстрируя наряд от Tom Ford. Интересной и необычной деталью образа актера стал тонкий синий шарф на шее.
Актер и его девушка также не стеснялись демонстрировать чувства на публике и страстно целовались просто за столом.
Напомним, что пара вместе с 2023 года, но свои отношения не комментирует. Их только изредка видят вместе на публике.
Читайте также:
- С эффектным декольте на платье: Кайли Дженнер сияла на показе Schiaparelli в Париже
- В аксессуарах от украинского бренда: стильная Кайли Дженнер снялась для британского Vogue
- В платье с декольте и вуалью на лице: Кайли Дженнер под прицелом папарацци в Париже