Страстно поцеловались на красной дорожке: Дамиано Давид вышел в свет со своей возлюбленной Дав

Пара уже длительное время вместе и не стесняется проявлять чувства на публике.
Любимчик миллионов меломанов во всем мире - итальянский певец Дамиано Давид, который недавно кардинально сменил имидж и начал сольную карьеру, - посетил гламурное мероприятие в Лос-Анджелесе - вечеринку GQ Men of the Year.
Он вышел на красную дорожку со своей возлюбленной певицей и актрисой Дав Камерон. Девушка выбрала для мероприятия роскошное от Yvon платье оттенка айвори, у которого были тонкие бретельки со стразами, длинная юбка со складками и драпировка на декольте.
Ее платье-комбинация было выполнено в стиле 30-х годов, а дополнила Дав его ярким макияжем и массивными украшениями, которые привлекали внимание.
Дамиано же отдал предпочтение костюму-тройке от Richard Quinn, который носил в сочетании с белой рубашкой и черным галстуком. Его образ тоже был в ретро-эстетике и соответствовал поэтому наряду Дав.
На красной дорожке перед фотографами пара страстно поцеловалась.
Напомним, что впервые об отношениях Дав и Дамиано заговорили еще в прошлом году. Пара вместе путешествовала по миру, поддерживая работу друг друга. Девушку также видели на шоу Maneskin в Нью-Йорке, Бразилии и Австралии. Впервые на красную дорожку вместе они вышли зимой этого года и, не стесняясь, тоже целовались перед камерами.
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