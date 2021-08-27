Страстные и влюбленные: Тина Кунаки поздравила мужа с третьей годовщиной свадьбы и показала фото

24 августа итальянская модель Тина Кунаки и французский актер Венсан Кассель отпраздновали третью годовщину со дня своей свадьбы.

Позже Тина опубликовала в блоге серию фотографий, на которых запечатлена в объятиях своего любимого мужа. Фото были сделаны в разные годы, в разных местах и странах. Неизменно на всех этих снимках лишь то, что Тина и Венсан запечатлены в объятиях друг друга.

"Быть в твоих объятиях - мое любимое место, с годовщиной, я люблю тебя навсегда", - романтично подписала кадры Кунаки.

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Венсан Кассель также запостил снимок с любимой, на фото они запечатлены на пляже.

Пара поженилась 24 августа 2018 года после двух лет отношений. А в апреле 2019-го у них родилась общая дочь Амазони. Снимки девочки супруги в Сети не публикуют, да и папарацци практически не удается запечатлеть семью вместе. Но зато Тина и Венсан охотно делятся своими фото с поклонниками, откровенно на публику показывая, что страсть между ними все еще пылает.

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Пляжные фото Тины Кунаки (12 фото)

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