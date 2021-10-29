Страстные поцелуи и нежные объятия на пляже: "Холостячка" Злата Огневич на свидании в Одессе

Страстные поцелуи и нежные объятия на пляже: "Холостячка" Злата Огневич на свидании в Одессе

Один из участников проекта "украл" певицу на свидание.

Сейчас в эфире идет седьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка". Главная героиня – Злата Огневич – вместе с мужчинами уехала отдохнуть в Одессу. Певица поселилась в одном доме с ними.

Один из участников – Максим Тарапата – решил не ловить гав и проявил инициативу – он предложил Злате пойти на свидание на пляж. Артистка с радостью согласилась. Таким образом Тарапата "украл" Огневич из-под носа участников.

Злата Огневич/Скрин видео

Максим и Злата отлично провели время на берегу моря. Их свидание было очень романтичным.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

Тарапата и Огневич стали страстно целоваться и нежно обниматься. Их отношения вышли на новый уровень, ведь Максим не боится признаваться в своих чувствах певице.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

Читайте также:

Первый поцелуй с "Холостячкой": Злату Огневич мускулистый красавец соблазнил на свидании на Кипре

"Очень ушибла ногу": "Холостячка" Злата Огневич во время свидания упала с мотоцикла

Горячая штучка: "Холостячка" Злата Огневич в платье с откровенным декольте блеснула сексуальной грудью

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку