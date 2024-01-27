Стразы, декольте и прозрачные ткани: рассматриваем новые образы немецкого блогера Леони Ханне

Каждый ее наряд отличался друг от друга, поэтому предлагаем посмотреть на самые эффектные.

Неделя моды в Париже завершилась, поэтому предлагаем подвести ее итоги и взглянуть на четыре новых образа известного немецкого блогера Леони Ханне, поскольку она была гостьей многих показов.

Первый наряд Леони - бело-бежевое мини-платье, которое она надела на показ Stephane Rolland. Наряд создавал эффект голого тела, был украшен стразами на подоле, а также драпировками напоминающими бант. Также у платья была белая асимметричная часть и высокая горловина, тоже декорированная стразами.

Дополнила она образ высокими белыми перчатками, бежевыми туфлями и гламурной сумкой со стразами и короткой ручкой. Завершали этот лук роскошные огромные серьги в виде цветов.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Второй образ - черно-белое длинное платье, которое Леони надела на шоу Jean Paul Gaultier. Наряд имел длинное V-образное декольте и декор в виде надписей. Дополнила платье она объемным пуховиком-одеялом, серьгами Tiffany & Co. и сумкой Chanel.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Третий образ - вечернее черное платье на тонких бретельках, которое Леони надела на показ Модного дома Valentino. Наряд был полностье украшен бисеро и пайетками. В руке Ханне держала мини-сумку с монограммой бренда, а на руках у нее были высокий полупрозрачные перчатки.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Четвертый лук - потрясающий комплект из полупрозрачной ткани и корсета, который инфлюэнсер надела на модный показ Ashi Studio. Платье имело длинный шлейф и объемные рукава с множеством складок. Дополняли этот наряд сумка-мешок и трендовые серьги-капли от Bottega Veneta.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, какие луки она надевала в первый день Недели моды. Тогда под прицел фотографов она попала в полностью прозрачной юбке, перьях и бархате.

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