Стразы, мини и перчатки: рассматриваем три потрясающих образа Бейонсе с выступления в Дубае

Звезда стала хедлайнером во время грандиозного и пафосного открытия нового отеля.

41-летняя дива Бейонсе впервые с 2018 года выступила на сцене, звезда отыграла 70-минутный концерт на открытии гостиницы Atlantis The Royal в Дубае, одной из самых роскошных и дорогих новых заведений.

Якобы гонорар певицы за это относительно короткое выступление составил 24 миллиона долларов. А вот исполнила она свои главные хиты карьеры, среди которых были: Crazy in Love, Halo, Spirit, Drunk in Love, Brown Skin Girl

На сцене певица сменила три образа и один из них - нежно-розовое мини платье от украинского бренда Frolov.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Также поп-дива надела желтое платье от Atelier Zuhra, которое было расшито желтым декором, напоминающим маленькие пазлы. Также у платья был прозрачный корсет и разрезы на юбке. Заднюю часть платья дополняли перья.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Во время выступления в этом образе на сцену к Бейонсе вышла ее 11-летняя дочь Блю Айви Картер, одетая в красный костюм со стразами и баской.

Бейонсе / Фото: Getty Images

И третий образ знаменитости - это красный наряд от Nicolas Jebran, который состоял из лосин, корсета расшитого стразами и украшенного длинным шлейфом.

Бейонсе / Фото: Getty Images

В этом образе также были перчатки со стразами, но еще и корона на голове.

Бейонсе / Фото: Getty Images

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