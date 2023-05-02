Стразы на теле, фата невесты и костюм кота: 8 эпатажных мужских образов на Met Gala

Последнее время мужские образы на Met Gala рассматривать не менее интересно, чем женские.
В этом году на Met Gala известные мужчины проявили фантазию и сумели впечатлить эффектными образами.
Некоторые нам бы хотелось особенно отметить.
Элтон Девон Мэйсон - "Невеста"
Американская модель-мужчина, первая чернокожая модель, ходившая на Chanel, Элтон Девон Мэйсон появился на мероприятии в наряде с фатой.
Стоит отметить, что в наряде было прекрасно все: кружевные сапоги, боди-корсет, колготки и рукава, прикрепленные к воротнику-стойке. Мы хотели бы назвать эту деталь наряда кроп-топом, но не уверены, что это будет правильно, потому что она совершенно не прикрывала грудь и заканчивалась сразу под воротником.
Джереми Поуп и шлейф с портретом Карла Лагерфельда
Американский актер и певец Джереми Поуп надел эффектный костюм, состоящий из брюк клеш и жакета с глубоким вырезом на плечах.
Но фишкой наряда была мантия с огромным портретом Карла Лагерфельда.
Хантер Абрамс и черно-белый шик
Фотограф Хантер Абрамс надел элегантное белое платье с черным кантом и длинный черный плащ. Изюминкой образа стало ожерелье из крупных стразов, которое эффектно переливалось на волосатой груди Хантера.
Дополнил образ стильный макияж со стрелками и накладными ресницами.
Джаред Лето и костюм Шупетт
Джаред Лето на этот раз превзошел себя.
Вначале он прошелся по красной дорожке в костюме кота, вернее кошки - любимой кошки Карла Лагерфельда Шупетт. Затем, когда актер снял с себя кошачью голову, можно было рассмотреть, что макияж Джареда очень точно имитировал кошачьи глаза.
Когда же Лето снял костюм полностью, он остался в очень эффектном черно-серебряном наряде с длинным шелковым плащом-накидкой.
Бэд Банни и образ от Jacquemus
Модный дизайнер Симон Порт Жакмю признался, что Карл Лагерфельд был его любимым дизайнером, поэтому он создал для бала умопомрачительный наряд для Бэд Банни - певца из Пуэрто-Рико. Белый костюм с открытой спиной был сшит из твида, который закупался для Chanel. Внутри жакета дизайнер напечатал одну из фотографий Дома Малапарте, сделанную Карлом Лагерфельдом. Наряд был дополнен длинной шалью с объемными розами.
Педро Паскаль
Актер Педро Паскаль сделал ставку на красное. Он пришел на бал в красном пальто и рубашке от Valentino, которые дополнил черными шортами, галстуком и ботинками с высокими носками.
Lil Nas X и серебряные стринги
Рэпер Lil Nas X также посетил главное модное событие года в серебряных стрингах и ботинках на платформе.
Собственно наряд рэпера состоял из серебристой краски, жемчужин и стразов (пять тысяч камней и 218 784 круглых кристалла Swarovski), которые десять часов приклеивала к его телу визажистка Пэт Макграт.
Оливье Рустен и странный вопрос
Модельер Оливье Рустен, который руководит Модным домом Balmain с 2011 года, озадачил странным модным высказыванием. Он пришел на бал с сумкой, на которой было написано "Кarl who?"
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