Стразы, шлейфы и эффектные топы: яркие образы участников "Евровидения-2023" на церемонии открытия

В этом году главный песенный конкурс Европы представляет много ярких артистов. Предлагаем посмотреть на их наряды в день открытия.

7 мая в Ливерпуле состоялась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Мероприятие прозвали "Бирюзовый ковер" из-за цвета дорожки по которой шли конкурсанты 37 стран в Сент-Джордж-Холле. Каждый из артистов эффектно появлялся, а затем давал короткое интервью.

Особенно в мероприятии запоминались яркие образы исполнителей, ведь все были уникальными и необычными. Мы собрали самые интересные наряды этого грандиозного события.

Алессандра - представительница Норвегии

20-летняя девушка появилась в образе королевы - черном бархатном платье без бретелек и с декольте в форме сердца. Дополняли платье накидка-кейп, кружевные перчатки и корона. Особой эффектности образу добавлял разрез на юбке.

Алессандра / Фото: Getty Images

Моника Линките - представительница Литвы

30-летняя литовская певица надела голубое платье сложного дизайна, которое для нее создал бренд UTA studio. У наряда был длинный шлейф, не было бретелек, а юбка имела драпировку и ассиметричный подол.

Моника Линките / Фото: Getty Images

Альбина Келменди - представительница Албании

Представительница Албании решила надеть черное платье с объемными рукава и прозрачными деталями, украшенными металом и камнями, а также с драпировкой на талии. Этот наряд от бренда Saime Buleshkaj.

Альбина Келменди / Фото: Getty Images

Бланка - представитель Польши

Польская звезда надела ансамбль с огромной юбкой от бренда Konrad Bikowski. Наряд включал также топ с камнями и высокие перчатки.

Бланка / Фото: Getty Images

Брюнет - представительница Армении

Певица надела на церемонию открытия обтягивающую юбку с длинным шлейфом и драпировкой на бедрах, которую дополнила серебристым топом необычной формы.

Брюнет / Фото: Getty Images

Стоит отметить в этом луке и маникюр, ведь к ногам певицы была прикреплена цепочка с бусинами.

Маникюр Брюнет / Фото: Getty Images

Ноа Кирель - представительница Израиля

Она отдала предпочтение серебряному луку с длинной юбкой и попом. Ее наряд был от бренда Tehilla'shes By Tehilla Gottlieb и смотрится очень эффектно.

Ноа Кирель / Фото: Getty Images

Лорин - представительница Швеции

Певица уже побеждала на "Евровидении" в 2012 году и намерена сделать это опять. В этом году она среди фаворитов, а вот на открытие надела платье нежного оттенка от бренда Victoria Beckham.

Лорин / Фото: Getty Images

Mimicat - представительница Португалии

Девушка оделась в наряд от португальского дизайнера Dino Alves - черное платье с драпировкой и фатином на подоле. Лук она дополнила золотыми украшениями и красными босоножками.

Mimicat / Фото: Getty Images

Мэй Мюллер - представительница Великобритании

25-летняя звезда появилась в обтягивающем платье очень красивого оттенка от студии Agroism Inc., у которого также был капюшон и оборки.

Мэй Мюллер / Фото: Getty Images

TVORCHI

Представитель Украины - дуэт TVORCHI - пришли в символических нарядах - черно-красных костюмах, на которых были написаны имена детей, которые родились во время войны и чуть не умерли.

TVORCHI / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что Украина в прошлом году победила, конкурс "Евровидение" будет проходить в Великобритании, но от имени Украины. Среди ведущих появятся Юлия Санина и Тимур Мирошниченко.

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