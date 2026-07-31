Строит модельную карьеру: Ромео Бекхэм снялся в рекламе известного бренда

Ромео Бекхэм / © Instagram Ромео Бекхэма

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23-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэма стал лицом новой осенней промокампании Tommy Hilfiger Fall Denim. Фотосессия прошла в культовом нью-йоркском отеле The Mark Hotel, а главной темой съемки стали классический американский стиль и культура денима.

В рамках кампании Ромео Бекхэм продемонстрировал несколько новинок коллекции бренда. Среди них — свободные джинсы Theo в эстетике 1990-х и классическая модель прямого кроя Dover.

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«Нет правильного или неправильного способа носить деним — в этом весь смысл», — отметил Ромео. По словам парня, джинсы являются важной частью его повседневного гардероба и позволяют ему экспериментировать со стилем и создавать разные образы.

Ромео Бекхэм / © Instagram Ромео Бекхэма

Для Ромео это далеко не первый опыт работы в индустрии моды. Его модельная карьера началась еще в детстве: в 10 лет он стал лицом детской линии Burberry. А в 2025 году Бекхэм-младший впервые вышел на подиум взрослого показа — он принял участие в шоу Versace в рамках Недели моды в Милане.

Ранее, напомним, Ромео Бекхэм появился на публике со своей девушкой.

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