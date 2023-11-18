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Стройная блондинка: испанская модель в "голом" платье сияла на гала-концерте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
455
Время на прочтение
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Стройная блондинка: испанская модель в "голом" платье сияла на гала-концерте

Агеда Лопес / Фото: Getty Images

42-летняя Агуеда Лопес продемонстрировала стройную фигуру в пикантном наряде.

Испанская модель Агеда Лопес посетила гала-концерт "Человек года 2023" от The Latin Recording Academy, который состоялся в Севилье.

Там она предстала в провокационном образе. На Агеде было прозрачное платье, сверху которого она одела платье, состоявшее из серебряно-черных закрученных нитей. Под нарядом на ней было нюдовое боди, которое создавало обнаженный эффект.

Агеда Лопес / © Getty Images
Агеда Лопес / Фото: Getty Images

Лук Лопес дополнила босоножками на шпильках, элегантной прической, макияжем с черными стрелками, красным маникюром и лаконичными украшениями.

Напомним, а испанская певица Индия Мартинес на гала-концерт пришла в темно-синем платье в сетку, которое ничего не прикрывало.

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Дата публикации
Просмотры
455
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