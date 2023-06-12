Стройная и красивая: 50-летняя Тори Спеллинг в прозрачном мини-платье пришла на детский гала-концерт

Тори Спеллинг посетила гала-концерт детского ортопедического института Лускина, состоявшегося в Universal Studios Hollywood в Юниверсал-Сити, штат Калифорния.

Для такого события актриса выбрала пикантный образ. На ней было короткое черное прозрачное платье с серебряно-золотистыми стразами, под которое она надела черный бюстгальтер и трусы с высокой посадкой. Спеллинг продемонстрировала стройную подтянутую фигуру.

Тори Спеллинг / Фото: Getty Images

Наряд Тори скомбинировали с черной лакированной обувью на грубой подошве.

Белокурые волосы звезда собрала в хвост, выпустив спереди пряди, сделала макияж с темно-бежевой помадой. Лук Спеллинг дополнила лаконичными золотыми серьгами, браслетами и кольцами. Молочно-зеленый маникюр завершил аутфит актрисы.

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